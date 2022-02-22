Циклон «Франклин» принесет в Петербург мокрый снег

Во вторник, 22 февраля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Синоптическая ситуация будет определяться североатлантическим циклоном «Франклином». Он принесет в Северную столицу мокрый снег, местами переходящий в дожди. На дорогах и тротуарах возможна гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

Температура воздуха ожидается на уровне +1…+3 градусов. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 743 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 30 января Петербург окажется под влиянием восточной периферии очередного североатлантического циклона, названного нашими немецкими коллегами «Надя». Наиболее сильными осадки ожидаются в первой половине дня. Температурный фон останется выше нормы.