Эксперт объяснил, как мошенники «гипнотизируют» россиян

Мошеннические сайты работают уже не первый год, но все равно люди верят и становятся жертвами обманщиков. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Мошеннические сайты работают уже не первый год, но все равно люди верят и становятся жертвами обманщиков. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Руководитель департамента по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов объяснил, как мошенники применяют «гипноз», и как можно себя обезопасить.

Он отметил, что жертвой телефонных мошенников может стать как преподаватель университета и студент, так и сотрудник магазина или пенсионер. Часто пострадавшие от злоумышленников россияне часто жалуются, что их «загипнотизировали», они действовали «как в тумане» и сами не понимают, как могли перевести деньги неизвестным людям, сообщает радио Sputnik.

По словам эксперта, такие случаи говорят об использовании некоторыми злоумышленниками методов нейролингвистического программирования (НЛП). Он отметил, что телефонные мошенники и уличные гадалки, навязывающие свои услуги прохожим, применяют похожие технологии.

В частности, это голосовые интонации, подбор фраз и так далее, которые действуют на человека гипнотическим образом и заставляют его иначе относиться к словам.

«Это не гипноз, но все-таки определенное воздействие на психическое состояние человека, в результате чего возникает та самая «туманность», — отметил эксперт.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что количество случаев интернет-мошенничества традиционно возрастает перед праздничными днями. Эксперты предупредили россиян о подозрительной рассылке промокодов накануне 23 февраля и 8 марта.