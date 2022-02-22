Утренние пробки в Петербурге пробки достигли 4 баллов

Утром в четверг в Петербурге образовались пробки. Большинство заторов связаны с ДТП.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», утром 22 февраля пробки оцениваются в 4 балла.

Такая дорожная ситуация останется стабильной в ближайшие часы. Как обычно пробки образовались в центре Петербурга. Заторы наблюдаются на Садовой улице, Невском проспекте.

Затрудено движение на Московском и Пулковском шоссе, Народной улице. Пробка на мосту Володарского. Затруднен проезд по Московскому проспекту у Благодатной улицы, по Витебскому у Воздухоплавательного Парка.

Пробка образовалась на проспектах Энгельса, на площади Мужества. Трудно проехать на ЦДМ и Светлановской площади. Пробка образовалась на Свердловской набережной у Пискаревского проспекта — там произошла авария. Непростая дорожная ситуация образовалась на Блюхера у Кушелевской дороги.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 9 августа в Петербурге ограничат движение по трем улицам.