Утренние пробки в Петербурге пробки достигли 4 баллов

Утренние пробки в Петербурге пробки достигли 4 баллов
Дорожная ситуация утром 22 февраля. Фото: скриншот Яндекс.Пробки

Утром в четверг в Петербурге образовались пробки. Большинство заторов связаны с ДТП.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», утром 22 февраля пробки оцениваются в 4 балла.

Такая дорожная ситуация останется стабильной в ближайшие часы. Как обычно пробки образовались в центре Петербурга. Заторы наблюдаются на Садовой улице, Невском проспекте.

Затрудено движение на Московском и Пулковском шоссе, Народной улице. Пробка на мосту Володарского. Затруднен проезд по Московскому проспекту у Благодатной улицы, по Витебскому у Воздухоплавательного Парка.

Пробка образовалась на проспектах Энгельса, на площади Мужества. Трудно проехать на ЦДМ и Светлановской площади. Пробка образовалась на Свердловской набережной у Пискаревского проспекта — там произошла авария. Непростая дорожная ситуация образовалась на Блюхера у Кушелевской дороги.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 9 августа в Петербурге ограничат движение по трем улицам.

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