Во время дорожного конфликта водитель BMW достал пистолет

В Петербурге задержали водителя и пассажира автомобиля, которые угрожали на дороге пистолетом.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, инцидент произошел 21 февраля около 17:20. В полицию поступило сообщение о том, что на перекрестке проспекта Чернышевского и улицы Фурштатская, в ходе дорожного конфликта водитель BMW, угрожал предметом похожим на пистолет.

В машине находились двое мужчин 37 и 27 лет и 30-летняя женщина. Все ранее судимы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель ВАЗа погиб в ДТП в Выборгском районе. Мужчина 1983 года рождения за рулем ВАЗ-21150 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем MAN.