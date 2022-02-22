Во время дорожного конфликта водитель BMW достал пистолет

Во время дорожного конфликта водитель BMW достал пистолет
BMW. Фото: pixabay

В Петербурге задержали водителя и пассажира автомобиля, которые угрожали на дороге пистолетом.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, инцидент произошел 21 февраля около 17:20. В полицию поступило сообщение о том, что на перекрестке проспекта Чернышевского и улицы Фурштатская, в ходе дорожного конфликта водитель BMW, угрожал предметом похожим на пистолет.

В машине находились двое мужчин 37 и 27 лет и 30-летняя женщина. Все ранее судимы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель ВАЗа погиб в ДТП в Выборгском районе. Мужчина 1983 года рождения за рулем ВАЗ-21150 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем MAN.

дорожный конфликт задержание пистолет


 

Новости партнеров
Надели смирительную рубашку: актера Валерия Николаева забрали в психбольницу
Надели смирительную рубашку: актера Валерия Николаева забрали в психбольницу
Кофе без сахара назвали лучшим напитком для замедления старения
Кофе без сахара назвали лучшим напитком для замедления старения
У переболевших «омикроном» могут развиться опасные болезни
У переболевших «омикроном» могут развиться опасные болезни
Наргиз выскочила замуж за молодого избранника: певицу не смутила заметная разница в возрасте
Наргиз выскочила замуж за молодого избранника: певицу не смутила заметная разница в возрасте
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Во время дорожного конфликта водитель BMW достал пистолет
В Петербурге задержали водителя, который сбил ребенка на пешеходном переходе
Бельский поддержал признание ДНР и ЛНР независимыми
Зарплаты IT-специалистов выросли, а прибыль компаний снизилась в Петербурге
Утренние пробки в Петербурге пробки достигли 4 баллов
Эксперт объяснил, как мошенники «гипнотизируют» россиян
Циклон «Франклин» принесет в Петербург мокрый снег
Экономист рассказал, с чего рубль начнет отчет в марте