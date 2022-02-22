Под окнами многоэтажки в Калининском районе нашли тела двух школьниц

Под окнами многоэтажки в Калининском районе нашли тела двух школьниц
Очевидцы опубликовали фото с места событий в соцсетях. Фото: vk.com/polustrovoinfo

Под окнами многоэтажки в Калининском районе Петербурга обнаружили тела двух 15-летних девушек.

Подростки разбились насмерть при падении с 16 этажа дома на проспекте Маршала Блюхера. Очевидцы опубликовали фото с места событий в соцсетях. Инцидент произошел утром 22 февраля.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что посетитель интим-магазина на Дыбенко зарезал продавщицу и сбежал. Все произошло вечером, 18 февраля. Некий мужчина убил работницу интим-магазина, располагающегося на улице Дыбенко, 22, корпус 1.

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