Под окнами многоэтажки в Калининском районе нашли тела двух школьниц

Под окнами многоэтажки в Калининском районе Петербурга обнаружили тела двух 15-летних девушек.
Подростки разбились насмерть при падении с 16 этажа дома на проспекте Маршала Блюхера. Очевидцы опубликовали фото с места событий в соцсетях. Инцидент произошел утром 22 февраля.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что посетитель интим-магазина на Дыбенко зарезал продавщицу и сбежал. Все произошло вечером, 18 февраля. Некий мужчина убил работницу интим-магазина, располагающегося на улице Дыбенко, 22, корпус 1.