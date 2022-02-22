Не буди зверя: ТОП-5 самых вспыльчивых знаков зодиака среди женщин и мужчин

Астрологи рассказали, кого проще всего вывести из себя неосторожно сказанным словом или необдуманным поступком. Эта пятерка представителей зодиакального круга обладает самым вспыльчивым характером.

Женщины

Если задеть женщину-Овна, то она превратится в разъяренную фурию. Обидчик не останется безнаказанным и получит по заслугам. Стоит отметить, что Овен способен проявлять агрессию не только во время ссор, но и в других ситуациях. Например, если кто-то мешает им достигнуть цели. Есть и плюс у представительниц этого огненного знака: выпустив пар, они быстро отходят.

Дамы, рожденные под знаком Скорпиона, не отличаются сдержанным характером. Они с трудом контролируют эмоции. А уж если Скорпионшу кто-то обидит, то она обрушит на объект недовольства всю свою ярость. Чтобы не задеть ее самолюбие, нужно проявлять осторожность и доброжелательность, пишет 5-tv.ru.

Больше всего Львицы не любят, когда на горизонте появляются соперники. Если кто-то пытается составить ей конкуренцию, она постарается его уничтожить. В борьбе за первенство эта женщина, рожденная под огненным знаком, способна на многое. Что хуже всего, помириться после ссоры с ней будет очень трудно.

Главная ценность Козерога – карьера. Женщина-Козерог умеет бороться за свое место под солнцем и всеми силами старается продвинуться по карьерной лестнице. В немилость могут попасть коллеги, мешающие ее достижениям. А дома она может превратиться в настоящего домашнего тирана, который не терпит никаких возражений.

Рыбы выглядят добрыми и миролюбивыми, но такое впечатление о них складывается только при поверхностном общении. На самом деле этот знак таит в себе скрытую угрозу. Если женщина-Рыбы сталкивается с несправедливостью, то она проявит себя совершенно с другой стороны – устроит скандал и будет сыпать проклятьями. Сказанные в сердцах недобрые слова Рыб нередко сбываются.

Мужчины

Мужчин-Овнов нельзя назвать злыми, но в гневе они способны наломать немало дров. Конфликты с ними часто возникают из-за амбициозности знака. Если кто-то не верит в его потенциал и открыто высказывается об этом, то Овен постарается поставить обидчика на место.

Близнецы могут показаться окружающим совершенно безобидными, но иногда они показывают себя с неожиданной стороны. Например, неожиданно резко повести себя с родными или коллегами. Эта особенность знака порой создает ему репутацию хама и ворчуна.

Парни, рожденные под знаком Льва, проявляют агрессию в общении с конкурентами. А еще они ненавидят, когда их недостаточно высоко оценивают, потому что считают свое превосходство над другими очевидным. Но у их огненного темперамента есть большой плюс – они щедры и заботливы по отношению к близким.

Скорпион – собственник, поэтому они очень сильно ревнуют вторую половину. Заподозрив свою женщину в неверности или просто флирте, он устроит ей разнос. Вообще гнев по отношению к окружающим – обычное поведение для этого знака.

Стрельцы обладают неуемной энергией. Это качество позволяет им покорять новые вершины, но в случае конфликта огненный кентавр будет рвать и метать. Свои интересы мужчина-Стрелец ставит превыше всего.