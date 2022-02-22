Санкции ЕС запретят депутатам Госдумы шопинг в Милане и вечеринки в Сен-Тропе

Санкции ЕС не позволят депутатам Госдумы ездить на шопинг в Милан и вечеринки в Сен-Тропе. Фото: Государственная Дума РФ

Санкции ЕС не позволят депутатам Госдумы ездить на шопинг в Милан и вечеринки в Сен-Тропе. Фото: Государственная Дума РФ

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель прокомментировал санкции ЕС против России за признание независимости Донецкой и Луганской народной республик.

Боррель написал в своем Twitter-аккаунте, что санкции ЕС не позволят депутатам Госдумы ездить на шопинг в Милан и вечеринки в Сен-Тропе. Об этом сообщает ТАСС.

«Не будет им больше шопинга в Милане, вечеринок в Сан-Тропе, бриллиантов в Антверпене», — подчеркнул глава дипломатии ЕС. Однако вскоре этот твит был удален.

По словам Борреля, меры коснутся доступа России к финансовому рынку и рынку капитала Евросоюза, а также экономических отношений ЕС с ЛНР и ДНР.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что страны ЕС вводят санкции против 351 депутата Госдумы, которые проголосовали за признание независимости ДНР и ЛНР, и еще 27 физлиц и юрлиц.