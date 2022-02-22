Пожар в жилом доме на Петроградской стороне тушат по номеру 1 БИС

На месте ЧП работают 27 спасателей с привлечением шести единиц техники. Фото: google.maps

На месте ЧП работают 27 спасателей с привлечением шести единиц техники. Фото: google.maps

В Петроградском районе в ночь на среду начался крупный пожар в жилом доме. Огонь тушат по дополнительному номеру.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Все случилось в шестиэтажном жилом доме на улице Полозова, 26. Экстренные службы получили сообщение о пожаре в 00:13.

Возгорание началось на последнем этаже дома. По данным МЧС, горение происходит из четырех окон. Площадь пожара выясняется.

В 00:34 пожару присвоили дополнительный номер 1 БИС. На месте ЧП работают 27 спасателей с привлечением шести единиц техники.

В настоящий момент о пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Васильевском острове загорелось заброшенное здание.