Проломившую череп на детской площадке 2-летнюю петербурженку госпитализировали

Проломившую череп на детской площадке 2-летнюю петербурженку госпитализировали
Девочка упала на детской площадки. Фото: pixabay.com

Стало известно, в каком состоянии находится маленькая девочка, которая упала на детской площадке в Северной столице.

Все произошло в понедельник, 21 февраля, на улице Лени Голикова, сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

Малышка находится в реанимации. Ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга средней степени и линейный перелом кости с переходом на основание черепа.

Девочка упала с метровой высоты, пока гуляла на площадке в Кировском районе Петербурга. Доктора оценивают состояние пострадавшей как средней степени тяжести.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково служебная собака укусила девочку в плечо. Претензий по факту случившегося мама девочки не имеет.

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