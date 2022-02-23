«Тяжелого» пациента из Пушкина с коронавирусом и травмами головы увезла скорая

Мужчина «заработал» целый список заболеваний. Его доставили в медучреждение. Произошедшим заинтересовались стражи порядка.
Пару дней назад в Городскую больницу № 38 в Петербурге доставили мужчину. У него была очень «интересная» история болезни, передают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.
Медики забрали жителя города Пушкин из квартиры на Ленинградской улице. У гражданина масса травм головы. Кроме этого, пациенту диагностировали коронавирус.
Состояние 48-летнего петербуржца оценивается как тяжелое. Свои болячки горожанин получил еще 19 февраля. Однако пока никаких изменений в лучшую сторону не наблюдается.
Доктора определили, что у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени и субарахноидальное кровоизлияние в головном мозге. На ситуацию не лучшим образом влияет коронавирус.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кировском районе знакомый избил женщину палкой по голове и отобрал крест.