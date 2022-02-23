В Восточном комитете ФРГ назвали предложения отключить Россию от SWIFT радикальным шагом

Исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс назвал предложения отключить Россию от SWIFT радикальным шагом. По его словам, немецкий бизнес делаем все, чтобы до этого не дошло.

«Это, конечно, радикальный шаг. Мы очень надеемся, что в рамках политического развития до этого не дойдет. Хотя санкции против больших российских банков, о которых тоже постоянно идет речь, имели бы такой же эффект», — приводит его слова Hessischer Rundfunk Info (HR-Info).

Он отметил, что германская внешняя торговля «должна финансироваться, должны идти денежные потоки, должны выдаваться аккредитивы и гарантии». Все это требует «сильной финансовой системы, поэтому подобные финансовые санкции стали бы последней мерой, к которой следовало бы обратиться».

Ранее исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст считает, что отключение России от Visa и Mastercard маловероятным событием. По его словам, при этом сложности с использованием международных платежных систем могут возникнуть при ограничении банков страны на доступ к корреспондентским счетам.

Напомним, 21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении Донецкой и Луганской Народных Республик после признания их суверенитета Россией. Согласно документу, опубликованному на сайте Белого дома, вводится запрет на новые инвестиции в ДНР и ЛНР, экспорт, реэкспрот, продажу или поставку из США в эти регионы, ввоз услуг или технологий из них, любое одобрение, финансирование или содействие. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что страны ЕС вводят санкции против 351 депутата Госдумы, которые проголосовали за признание независимости ДНР и ЛНР, и еще 27 физлиц и юрлиц. Под санкции попадают 351 депутат Госдумы, голосовавший за признание Донецкой и Луганской народной республик, а также 27 физических лиц и организаций. Среди последних — банки и организации, «финансирующие операции Москвы в Донбассе».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава ЛНР ратифицировал договор о дружбе и сотрудничестве с Россией.