В метро Петербурга усилен контроль на станциях и в вестибюлях

В метро Петербурга усилен контроль на станциях и в вестибюлях
Сейчас метро работает в обычном режиме. Фото: Baltphoto

В настоящий момент подземка в Северной столице продолжает работу в обычном режиме.

В метрополитене города на Неве решили усилить контроль на станциях и в вестибюлях, передает «Петербургский дневник», ссылаясь на пресс-службу городской подземки.

Так, сотрудники чаще появляются в вестибюлях и на станциях. При этом, метро работает в обычном режиме.

«Метрополитен работает штатно, но усилен контроль по всем пассажирским зонам», — заявляет пресс- секретарь ГУП «Петербургский метрополитен».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российский артист Иван Ургант высказался по поводу намерения властей Петербурга ввести штрафы для пассажиров метро, которые желают проехаться в общественном транспорте раздетыми или немытыми. Граждан хотят наказывать «рублем».

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