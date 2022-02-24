Какие бесполезные финансовые продукты предлагают россиянам

Регулятор перечислил банковские услуги, которые не приносят россиянам особой пользы. Эксперты ЦБ включили в этот перечень коллективное страхование, исправление кредитной истории по микрозаймам, страховку багажной сумки, кредитное страхование жизни и еще несколько пунктов. Всего в список попали 4 предложения страховщиков, а также по 2 — от банков и микрофинансовых организаций.

Отмечается, что эти услуги населению предлагаются главным образом для получения дохода. Прибыль финансовых структур от их продаж составляет около 3%, кроме кредитного страхования. Между тем многие клиенты понимают бесполезность этих предложений, но банки настаивают на необходимости покупки, пишут «Известия».

Например, если застраховать жизнь клиента банка, то при наступлении страхового случая получить деньги весьма проблематично. Во-первых, есть много ситуаций-исключений, во-вторых, добиться выплат не так-то просто. Излишне уплаченные средства не вернут при досрочном покрытии кредита.

Страховые услуги для коллективов предлагают заключить предприятиям. Однако их сумма превышает клиентскую ценность. Заниматься страхованием займа тоже не очень выгодно. Считается, что при досрочном гашении сумму должны частично вернуть, но это происходит не всегда. А страховать багаж не стоит просто потому, что риски пропажи крайне низкие.

Также эксперты остановились на изучении коробочных страховых продуктов. Это программы с определенным списком рисков, объектов, а также сумм. На самом деле они охватывают очень мало случаев и предполагают маленькие выплаты, хотя клиентам это предложение и преподносится как очень выгодное.

Другим сомнительным продуктом, по мнению ЦБ, стало платное снижение ставки по кредиту. Клиенту не разъясняют, что при краткосрочном кредитовании выгоды он не получит. Также нередко потребителю не раскрывают всех условий отказа или досрочного гашения.

В последнее время в банках и микрофинансовых организациях стала популярна услуга исправления кредитной истории благодаря новому кредиту. Банки часто предлагают карты с небольшим лимитом. Стоит отметить, что приобретение такого продукта не гарантирует улучшения рейтинга. Зато велика вероятность заработать новую просрочку из-за невыполненных в срок обязательств по этой карте.

МФО предлагают еще одну платную услуг – отправить сведений о ссуде не в одно, а в несколько бюро кредитных историй. Клиенту говорят, что эти действия повысят его платежеспособность в глазах кредитных учреждений. На самом деле пользы эта услуга не приносит.