В Донецке сообщили об обстреле из тяжелого оружия со стороны ВСУ

В Донецке сообщили об обстреле из тяжелого оружия со стороны ВСУ
ВСУ начали обстрел районов Донецка. Фото: pixabay

Украинские силовики начали обстрел из тяжелого вооружения Петровского района Донецка и его пригорода. Об этом рассказал лава администрации столицы Донецкой народной республики Алексей Кулемзин.

О ЧП стало известно сегодня утром, 24 февраля. По словам Кулемзина, в 9:55 Вооруженные силы Украины начали обстрел Петровского района и поселка Старомихайловка, сообщили «РИА Новости».

Напомним, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин выступил с экстренным обращением, в котором заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ДНР заявили о начале боевых действий по всей линии соприкосновения.

всу днр обстрел


 

Новости партнеров
Володин: Зеленский провоцирует начало большой войны
Володин: Зеленский провоцирует начало большой войны
Кофе без сахара назвали лучшим напитком для замедления старения
Кофе без сахара назвали лучшим напитком для замедления старения
Президент Украины Зеленский высказался о действиях России
Президент Украины Зеленский высказался о действиях России
В Петербурге пятиклассница пошла выбрасывать мусор и пропала без вести
В Петербурге пятиклассница пошла выбрасывать мусор и пропала без вести
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Донецке сообщили об обстреле из тяжелого оружия со стороны ВСУ
На проспекте Ветеранов загорелась электроустановка
«Россия» отменила все авиарейсы на юг России до 2 марта
Морила голодом и держала на цепи: петербурженка предстанет перед судом
Авиакомпания «Россия» вошла в ТОП-100 лучших работодателей страны
В метро Петербурга усилен контроль на станциях и в вестибюлях
В Пулково массово задерживают рейсы на юг России из-за обострения ситуации ...
Украинские силовики атаковали населенный пункт Красный Партизан в ДНР