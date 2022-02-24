В Донецке сообщили об обстреле из тяжелого оружия со стороны ВСУ

Украинские силовики начали обстрел из тяжелого вооружения Петровского района Донецка и его пригорода. Об этом рассказал лава администрации столицы Донецкой народной республики Алексей Кулемзин.

О ЧП стало известно сегодня утром, 24 февраля. По словам Кулемзина, в 9:55 Вооруженные силы Украины начали обстрел Петровского района и поселка Старомихайловка, сообщили «РИА Новости».

Напомним, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин выступил с экстренным обращением, в котором заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ДНР заявили о начале боевых действий по всей линии соприкосновения.