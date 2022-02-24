В ДНР заявили о начале боевых действий по всей линии соприкосновения

В ДНР начались бои по всей линии соприкосновения в Донбассе. Фото: pixabay.com

В ДНР начались бои по всей линии соприкосновения в Донбассе. Фото: pixabay.com

В Донецкой народной республике идут бои на всей линии соприкосновения, заявил официальный представитель Народной милиции Эдуард Басурин.

Об этом стало известно утром в четверг, 24 февраля. Он призвал украинских военнослужащих сложить оружие, сообщили «РИА Новости».

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в отражении агрессии Украины. В понедельник, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.