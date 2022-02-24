В России за сутки зарегистрировали почти 133 тысячи случаев заражения COVID

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 132 998 человек. Число госпитализаций составило 8 632, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на четверг, 24 февраля, зафиксировали 762 смерти от коронавируса, полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 136 433 человека.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коронавирус может привести к прекращению работы почек у людей с хроническими заболеваниями этого органа.