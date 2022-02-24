Петербурженка выстрелила в дежурную по эскалатору и была задержана

В петербургском метрополитене конфликт между двумя женщинами закончился стрельбой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Инцидент произошел вечером 23 февраля на станции метро «Приморская». По предварительным данным, пассажирка подземки во время конфликта четыре раза выстрелила из пневматического пистолета в кабину дежурного по эскалатору, где находилась 58-летняя сотрудница метрополитена.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу, прибывшие правоохранители задержали на месте 33-летнюю женщину. На нее составили административный протокол.

Оружие у задержанной изъяли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что подросток выстрелил из пистолета прохожему в лицо на Кантемировской улице. Парня доставили к оперативникам. Его опросили и передали родителям под обязательство о явке.