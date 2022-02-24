В Петербургские суды пришли письма о заложенных в зданиях бомбах

В Петербургские суды пришли письма о заложенных в зданиях бомбах
Заминированными оказались здания судов. Фото: pixabay.com

В суды Северной столицы пришли устрашающие письма.

Якобы в зданиях органов заложены взрывоопасные предметы. Об этом сообщает в четверг, 24 февраля, Объединенная пресс-служба судов.

Такие послания направили на электронные почты 13 учреждений.

Во всем письмах преступник написал лишь одну фразу: «суд будет взорван».

Такие сообщения получил Петербургский городской суд, Красногвардейский, Кронштадтский, Сестрорецкий, Петроградский, Невский, Куйбышевский, Колпинский, Октябрьский, Московский, Приморский, Петродворцовый и Василеостровский районные суды.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге злоумышленник «заминировал» сотню учреждений.

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