В Петербургские суды пришли письма о заложенных в зданиях бомбах

В суды Северной столицы пришли устрашающие письма.

Якобы в зданиях органов заложены взрывоопасные предметы. Об этом сообщает в четверг, 24 февраля, Объединенная пресс-служба судов.

Такие послания направили на электронные почты 13 учреждений.

Во всем письмах преступник написал лишь одну фразу: «суд будет взорван».

Такие сообщения получил Петербургский городской суд, Красногвардейский, Кронштадтский, Сестрорецкий, Петроградский, Невский, Куйбышевский, Колпинский, Октябрьский, Московский, Приморский, Петродворцовый и Василеостровский районные суды.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге злоумышленник «заминировал» сотню учреждений.