Евросоюз хочет ввести против РФ самый жесткий пакет санкций в истории сообщества

У Европы наступили самые мрачные часы со времен Второй мировой войны, отмечает глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель.

ЕС собирается ввести против Российской Федерации самый жесткий пакет санкций в истории сообщества. Это произойдет из-за обострения ситуации на Украине. Об этом сообщил на пресс-конференции в Брюсселе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Мы получим политическое поручение ввести самый жесткий пакет санкций когда-либо», — заявил Боррель.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз введет санкции против стратегических секторов экономики России, чтобы ограничить доступ к ключевым технологиям и рынкам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Евросоюз ввел санкции против 351 депутата Госдумы за признание ДНР и ЛНР.