Мужчина, потерявший сознание на рельсах в Петербурге, попал под поезд

Как машинист не старался, столкновения избежать не удалось.

38-летний мужчина потерял сознание на рельсах недалеко от железнодорожной станции в Петербурге. Он попал под поезд, сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Все произошло в среду, 22 февраля, на 23 километре десятого пикета возле ж/д станции Ижорский завод. Житель Ленобласти решил перейти пути в неположенном месте: он спрыгнул с платформы, поскользнулся, упал на рельсы и потерял сознание.

Несмотря на то, что машинист применил систему экстренного торможения, поезд все же наехал на человека. К счастью, гражданин выжил. Его доставили в больницу со множественными травмами.

Случившемся сейчас занимается транспортная полиция.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Бокситогорском районе поезд сошел с рельс.