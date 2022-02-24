Вашингтон ввел санкции против крупнейшего банка России

Вашингтон ввел санкции против крупнейшего банка России
«Сбербанк», представляя из себя крупнейший в стране банк, постарался максимально зарабатывать на всех своих клиентах. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Минфин США объявил о введении санкции на фоне операции России в Украине. Они коснулись Сбербанка, Газпромбанка и еще четырех российских банков.

Под санкции попалитакже «Открытие», Совкомбанк, Новикомбанк и ВТБ.

Всем финансовым институтам Соединенных Штатов предписано закрыть корреспондентские счета попавшего под санкции Сбербанка в течение 30 дней, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американское министерство финансов.

Напомним, президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин посчитал вступление Украины в НАТО угрозой для России. Такое заявление было сделано во время обращения президента Российской Федерации к россиянам и соотечественникам на Украине.

минфин сбербанк США


 

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