Вашингтон ввел санкции против крупнейшего банка России

«Сбербанк», представляя из себя крупнейший в стране банк, постарался максимально зарабатывать на всех своих клиентах. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

«Сбербанк», представляя из себя крупнейший в стране банк, постарался максимально зарабатывать на всех своих клиентах. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Минфин США объявил о введении санкции на фоне операции России в Украине. Они коснулись Сбербанка, Газпромбанка и еще четырех российских банков.

Под санкции попалитакже «Открытие», Совкомбанк, Новикомбанк и ВТБ.

Всем финансовым институтам Соединенных Штатов предписано закрыть корреспондентские счета попавшего под санкции Сбербанка в течение 30 дней, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американское министерство финансов.

Напомним, президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин посчитал вступление Украины в НАТО угрозой для России. Такое заявление было сделано во время обращения президента Российской Федерации к россиянам и соотечественникам на Украине.