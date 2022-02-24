В подсобке магазине в Василеостровском районе произошел пожар

В подсобке магазине в Василеостровском районе произошел пожар
На месте работают пожарные. Фото: Baltphoto

Вечером 24 февраля в Василеостровском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 23:38 мск. На 26 линии В.О. дом 7 в подсобном помещении магазина происходило горение площади 2 квадратных метра.

Справиться с огнем удалось в 00:07 мск. Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти пьяный угонщик свистнул иномарку 86-летнего пенсионера. Полиция начала разбираться и выяснила, что машину недавно угнали из деревни Пахомовка.

Василеостровский район пожар происшествия


 

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