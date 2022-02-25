Стрельба на станции метро «Приморская» обернулась уголовным делом

Инцидент произошел в среду около 22:10 в нижнем вестибюле станции метро "Приморская". Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Инцидент произошел в среду около 22:10 в нижнем вестибюле станции метро "Приморская". Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении пассажирки, открывшей стрельбу в сторону работницы метрополитена.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ о хулиганстве с применением оружия. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанной.

Инцидент произошел в среду около 22:10 в нижнем вестибюле станции метро «Приморская». Между пассажиркой и 59-летней дежурной по эскалатору произошел конфликт, который закончился стрельбой: женщина четыре раза выстрелила в кабину работницы подземки из пневматического пистолета.

Никто не пострадал. Стражи порядка на месте задержали безработную 33-летнюю женщину, проживающую на 10-й линии Васильевского острова. У нее изъяли пневматический пистолет с магазином и семь пуль.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у отеля на Невском задержали мужчину с пистолетом.