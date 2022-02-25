Петербуржец за год ожидания своего жилья получил полмиллиона

В пользу дольщика, не получившего жилье в назначенный срок, взыскано 500 тыс. рублей неустойки.
Об этом сообщает Федеральная служба судебных приставов в пятницу, 24 февраля.
Строительная компания нашла необходимую сумму после того, как был введен запрет регистрационных действий в отношении земельного участка.
Петербуржец получил 466 тыс. рублей за год ожидания своего жилья. Так, горожанин ранее обратился в Смольнинский районный суд. Он хотел, чтобы со строительной компании взыскали неустойку и компенсацию морального вреда.
Оказалось, что застройщик внес изменения в проектную декларацию и продлил срок окончания строительства объекта долевого участия еще на год. Это не устроило покупателя.
Стоит отметить, что в прошлом году с указанного застройщика взыскано почти 6,5 миллионов рублей в пользу 28 дольщиков.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пользу петербуржца, чью квартира заливали 6 лет, взыскано почти 1,3 млн.