В пользу петербуржца, чью квартира заливали 6 лет, взыскано почти 1,3 млн

В пользу петербуржца, чью квартира заливали 6 лет, взыскано почти 1,3 млн
Протечка обошлась ТСЖ в 1,3 млн рублей. Фото: pixabay.com

ТСЖ перечислело петербуржцу денежные средства. Исполнительное производство окончено.

Как сообщает Федеральная служба Судебных приставов, от ТСЖ добились выплаты почти в 1,3 млн рублей в пользу собственника квартиры. Жилье мужчины пострадало в связи с постоянными протечками из-за выше расположенной террасы.

Была проведена специальная экспертиза. Выяснилось, что причиной коммунальных аварий является ненадлежащая установка гидроизоляции в узле примыкания общедомового имущества. Однако ТСЖ никаких действий принимать не хотело. Улаживать конфликт организация отказалась. Петербуржцу пришлось обратиться в суд.

Суд постановил взыскать с организации в пользу горожанина сумму в счет возмещения ущерба в размере 999 тыс. рублей, а также штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 300 000 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд обязал РЖД восстановить корпус ж/д вокзала в Парголово.

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