Суд обязал РЖД восстановить корпус ж/д вокзала в Парголово

Суд обязал РЖД восстановить корпус ж/д вокзала в Парголово
КГИОП требовал в суде обязать ОАО "РЖД" в течение трех лет восстановить служебный корпус, а также вернуть исторический облик здания вокзала. Фото: КГИОП

Арбитражный суд Москвы встал на сторону петербургского комитета по охране памятников (КГИОП), который требовал восстановить снесенный служебный корпус железнодорожного вокзала на севере Петербурга.

Фото: КГИОП
Фото: КГИОП

О сносе корпуса, являющегося частью исторического памятника «Железнодорожная станция Парголово» 1906 года постройки, комитет узнал в декабре 2020 года. Самовольные работы проводились и в здании самого вокзала: там заменили исторические оконное и дверное заполнения, чугунные радиаторы отопления. Подоконники из мрамора сменили на деревянные.

КГИОП требовал в суде обязать ОАО «РЖД» в течение трех лет восстановить служебный корпус, а также вернуть исторический облик здания вокзала.

Также по решению суда ОАО «РЖД» обязано заложить самовольно устроенный дверной проем, восстановить несущую стену в зале ожидания, демонтировать самовольно установленные светильники и инженерные сети.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что записку, найденную при реставрации фигуры с Драконова моста, могут передать музею.

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