Записку, найденную при реставрации фигуры с Драконова моста, могут передать музею

При реставрации фигуры с Драконова моста обнаружили записку. Фото: ГМЗ "Царское село"

При реставрации фигуры с Драконова моста обнаружили записку. Фото: ГМЗ "Царское село"

В послании говорится: «Труд мой по реставрации сего дракона посвящаю Фурмаковой Ольге Евгеньевне».

Как сообщает в понедельник, 14 февраля, телеканал «Санкт-Петербург» записку, написанную Александром Кошиным, найденную при реставрации фигуры с Драконова моста в Царском Селе, могут отдать в коллекцию музею.

Отмечается, что послание довольно хорошо сохранилось и легко читается. Записку обнаружили во внутренней части тулова дракона. К сожалению, пообщаться с Ольгой Фурмаковой (кому посвящен труд по реставрации) не получилось.

«Пока думают над дальнейшей судьбой записки. Наверное, передадут музею», – рассказала хранитель скульптуры ГМЗ «Царское Село» Наталья Лансере.

По словам хранителя, записки при реставрации объектов находят довольно часто. Например, при реставрации фигуры Геракла в Камероновой галерее были обнаружены монеты, послание и разорванное письмо.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ГАТИ разрешила обследовать Зимней Дворец перед реставрацией с марта по июль.