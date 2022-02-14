Записку, найденную при реставрации фигуры с Драконова моста, могут передать музею

Записку, найденную при реставрации фигуры с Драконова моста, могут передать музею
При реставрации фигуры с Драконова моста обнаружили записку. Фото: ГМЗ "Царское село"

В послании говорится: «Труд мой по реставрации сего дракона посвящаю Фурмаковой Ольге Евгеньевне».

Как сообщает в понедельник, 14 февраля, телеканал «Санкт-Петербург» записку, написанную Александром Кошиным, найденную при реставрации фигуры с Драконова моста в Царском Селе, могут отдать в коллекцию музею.

Отмечается, что послание довольно хорошо сохранилось и легко читается. Записку обнаружили во внутренней части тулова дракона. К сожалению, пообщаться с Ольгой Фурмаковой (кому посвящен труд по реставрации) не получилось.

«Пока думают над дальнейшей судьбой записки. Наверное, передадут музею», – рассказала хранитель скульптуры ГМЗ «Царское Село» Наталья Лансере.

По словам хранителя, записки при реставрации объектов находят довольно часто. Например, при реставрации фигуры Геракла в Камероновой галерее были обнаружены монеты, послание и разорванное письмо.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ГАТИ разрешила обследовать Зимней Дворец перед реставрацией с марта по июль.

новости СПб реставрация фигура с Драконова моста царское село


 

Новости партнеров
Злой рок перенесся на февраль: кто из знаменитостей умер за первую неделю месяца
Злой рок перенесся на февраль: кто из знаменитостей умер за первую неделю месяца
Маньяк Тен получил пожизненный срок за убийство петербурженки 17-летней давности
Маньяк Тен получил пожизненный срок за убийство петербурженки 17-летней давности
Умерла актриса Евгения Брик
Умерла актриса Евгения Брик
Российские фигуристы остались без победы в короткой программе на Играх в Пекине
Российские фигуристы остались без победы в короткой программе на Играх в Пекине
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Записку, найденную при реставрации фигуры с Драконова моста, могут передать музею
Наличные не снять, рубли не поменять: экономист рассказал о худшем сценарии ...
У Владимира Жириновского обнаружили серьезное воспаление в мозге
В Госдуме поддержали два проекта о признании ЛНР и ДНР
Три знака зодиака успеют разбогатеть до конца зимы
Сдать квартиру или «покупать» фонды? Как эффективнее накопить на ...
Пенсионерам нашли работу с зарплатой до 200 тысяч рублей
Врач рассказала, сколько минут ходьбы нужно для здорового сердца