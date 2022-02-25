Молодого человека в Петербурге задержали за обман пенсионеров на 3 млн рублей

Молодого человека в Петербурге задержали за обман пенсионеров на 3 млн рублей
Подозреваемый задержан. Фото: ГУ МВД по Петербургу

Сотрудники полиции Петербурга задержали подозреваемого мошенничестве, жертвами которого стали девять пенсионеров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу, 23 февраля мошеннику удалось обмануть 84-летнюю пенсионерку с Сиреневого бульвара. Женщине по телефону сказали, что ее внучка сбила человека, и нужны деньги, чтобы ее не привлекли к ответственности. Позже к пенсионерке приехал курьер, которому она отдала 100 тысяч рублей.

По аналогичной схеме с 15 по 22 февраля обманули еще восьмерых пенсионеров из различных районов Петербурга. Общий ущерб составил почти три миллиона рублей.

Предполагаемого мошенника задержали в ночь на 24 февраля на Витебском проспекте. Им оказался 19-летний молодой человек из Свердловской области.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стрельба на станции метро «Приморская» обернулась уголовным делом.

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