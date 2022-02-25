Министр обороны Франции: Европа и США не хотят войны с Россией

Флоренс Парли напомнила, что у России есть ядерное оружие, которым обладает и НАТО. Фото: скриншот Instagram

Флоренс Парли напомнила, что у России есть ядерное оружие, которым обладает и НАТО. Фото: скриншот Instagram

Глава Министерства обороны Франции Флоранс Парли заявила, что у Европы и США нет желания вступать в войну с Россией.

Министр заявила об этом в эфире радиостанции RTL. По словам Парли, ни одна из европейских стран не хочет вступать войну с Россией. Желания воевать с РФ нет и у Соединенных Штатов.

Глава французского ведомства добавила, что главная цель в настоящее время — добиться скорейшего прекращения военных действий на востоке Украины, передает ТАСС.

«То, чего мы хотим, — это как можно скорее положить конец этому ужасному вторжению», — заявила Парли.

Она также напомнила, что у России есть ядерное оружие, которым обладает и НАТО. «Вы что, хотите ядерной войны?» — задала она вопрос ведущему, который спрашивал о том, планирует ли Франция отправлять военных на Украину.

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