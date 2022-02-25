Министр обороны Франции: Европа и США не хотят войны с Россией

Министр обороны Франции: Европа и США не хотят войны с Россией
Флоренс Парли напомнила, что у России есть ядерное оружие, которым обладает и НАТО. Фото: скриншот Instagram

Глава Министерства обороны Франции Флоранс Парли заявила, что у Европы и США нет желания вступать в войну с Россией.

Министр заявила об этом в эфире радиостанции RTL. По словам Парли, ни одна из европейских стран не хочет вступать войну с Россией. Желания воевать с РФ нет и у Соединенных Штатов.

Глава французского ведомства добавила, что главная цель в настоящее время — добиться скорейшего прекращения военных действий на востоке Украины, передает ТАСС.

«То, чего мы хотим, — это как можно скорее положить конец этому ужасному вторжению», — заявила Парли.

Она также напомнила, что у России есть ядерное оружие, которым обладает и НАТО. «Вы что, хотите ядерной войны?» — задала она вопрос ведущему, который спрашивал о том, планирует ли Франция отправлять военных на Украину.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин объяснил причину операции в Донбассе.

европа НАТО ситуация на украине украина франция


 

Новости партнеров
Володин: Зеленский провоцирует начало большой войны
Володин: Зеленский провоцирует начало большой войны
Галь Гадот обратилась к фигуристке Трусовой из-за образа Чудо-женщины
Галь Гадот обратилась к фигуристке Трусовой из-за образа Чудо-женщины
Президент Болгарии высказался о принятии Россией ДНР и ЛНР
Президент Болгарии высказался о принятии Россией ДНР и ЛНР
"Люди в стрессе": в Нижний Новгород прибыл поезд с эвакуированными жителями ДНР и ЛНР
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Министр обороны Франции: Европа и США не хотят войны с Россией
Счастье от ПФР: россиянам резко выдадут по 19 тыс. рублей в течение февраля
В России за сутки выявили более 123 тысяч случаев COVID-19
В Петербурге скончались еще 75 пациентов с коронавирусом
В Ленобласти коронавирусом заразилось еще 1 311 человек
Петербург снова лидирует по числу новых случаев COVID: 7,5 тысячи ...
Под угрозой ножа у петербуржца отобрали телефон, ювелирку и 5 банок консервов
С 1 марта россиянам впишут новый штраф в квитанции ЖКХ