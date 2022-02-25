Эксперты рассказали, ждать ли россиянам дефицита продуктов

Геополитическая обстановка на Донбасе отразилась не только на рынках валют и акций. Россияне стали беспокоиться о своем экономическом благополучии. Аналитик Центра экономики рынков Ирина Светлова и другие эксперты оценили, насколько внутренний продуктовый рынок способен обеспечить россиян продуктами.

«Известия» пишут, что 24 февраля возле банкоматов стали выстраиваться очереди – граждане спешили снять деньги со счетов. Из-за этого в некоторых пунктах выдачи наличные закончились. Другой темой для обсуждений стали продукты питания. Достаточно ли жители страны обеспечены продовольствием и что будет после ужесточения санкций?

Эксперты утверждают, что волнения граждан напрасны. Россия наращивает объемы производства сельскохозяйственной продукции. Например, гречневая крупа на прилавках почти вся отечественная. За семь лет импортной крупы стало в девять раз меньше. Не стоит забывать и про продуктовые резервы, хранящиеся в закромах.

Что касается других продуктов первой необходимости, то с ними тоже ситуация стабильна. Никакие санкции не внесут коррективы на этом рынке. Потребность россиян в основных продуктах питания будет полностью удовлетворена при любых условиях.

Продуктовые позиции почти полностью закрыты внутренним производством. Заграничные крупы составляют 0,2 процента общего числа товаров, яйца — до 2%. Мясо и картофель, привезенные из-за рубежа, составляет 6% от общей массы аналогичных товаров. Что касается молочки, то сегодня на привозную продукцию приходится одна пятая от общей массы.

Как видно из данных статистики, привозные товары занимают небольшой сегмент этого рынка. Ранее взятый курс на импортозамещение уже принес результаты. Светлова добавила, что дефицит возможен только в ситуации искусственного ажиотажа. Либо в случае, если производители попытаются поднять цены на рынке в России до уровня заграничных поставок.

Представитель Центра стратегических разработок Елена Разумова отметила, что не исключены перебои с закупками пальмового масла. Это поднимет цены на все растительные масла. Еще инфляцию ускорят колебания валютного рынка и возможное прекращение поставок товаров для сельскохозяйственников. Среди них семена, генетический материал, медикаменты для животных, добавки.

Вице-президент «Опоры России» Павел Сигал отметил, что торговые отношения с Китаем, Египтом и ОАЭ вряд ли сейчас пострадают. У государств есть заинтересованность сотрудничать с Россией, и текущая обстановка на международной арене вряд ли внесет коррективы.

Сотрудник исследовательского центра РАН Владимир Суровцев считает, что для предотвращения ажиотажного спроса и, следовательно, роста цен, производство по некоторым позициям нужно нарастить. В частности для этого нужно не взыскивать с аграриев ранее назначенные субсидии.