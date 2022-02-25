Вниманию родителям. 7 симптомов, которые указывают на неизлечимую болезнь у детей

Врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская назвала россиянам семь симптомов неизлечимой болезни у детей.

О семи признаках ювенильного ревматоидного артрита у детей медик рассказала в беседе с «Доктор Питер».

Это аутоиммунное заболевание может поражать один или сразу несколько суставов. При этой болезни иммунные клетки у детей атакуют собственные клетки организма. Начинается постепенная деструкция суставов.

Доктор назвал первые признаки заболевания:

ограничение подвижности и скованность суставов по утрам;

хромота;

повышение температуры тела;

отёчность в области сустава;

сыпь;

проблемы со зрением;

замедление роста.

Отмечается, что наиболее часто данное заболевание встречается у 5-6-летний малышей.

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