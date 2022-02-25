Вниманию родителям. 7 симптомов, которые указывают на неизлечимую болезнь у детей

Врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская назвала россиянам семь симптомов неизлечимой болезни у детей.
О семи признаках ювенильного ревматоидного артрита у детей медик рассказала в беседе с «Доктор Питер».
Это аутоиммунное заболевание может поражать один или сразу несколько суставов. При этой болезни иммунные клетки у детей атакуют собственные клетки организма. Начинается постепенная деструкция суставов.
Доктор назвал первые признаки заболевания:
- ограничение подвижности и скованность суставов по утрам;
- хромота;
- повышение температуры тела;
- отёчность в области сустава;
- сыпь;
- проблемы со зрением;
- замедление роста.
Отмечается, что наиболее часто данное заболевание встречается у 5-6-летний малышей.
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