Вниманию родителям. 7 симптомов, которые указывают на неизлечимую болезнь у детей

Вниманию родителям. 7 симптомов, которые указывают на неизлечимую болезнь у детей
Названы симптомы опасного заболевания у детей. Фото: pexels

Врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская назвала россиянам семь симптомов неизлечимой болезни у детей.

О семи признаках ювенильного ревматоидного артрита у детей медик рассказала в беседе с «Доктор Питер».

Это аутоиммунное заболевание может поражать один или сразу несколько суставов. При этой болезни иммунные клетки у детей атакуют собственные клетки организма. Начинается постепенная деструкция суставов.

Доктор назвал первые признаки заболевания:

  • ограничение подвижности и скованность суставов по утрам;
  • хромота;
  • повышение температуры тела;
  • отёчность в области сустава;
  • сыпь;
  • проблемы со зрением;
  • замедление роста.

Отмечается, что наиболее часто данное заболевание встречается у 5-6-летний малышей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названы 7 симптомов рака желудка. У кого есть один из признаков, должен срочно провериться.

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Вниманию родителям. 7 симптомов, которые указывают на неизлечимую болезнь у детей
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