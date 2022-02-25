После ввода санкций Европе может не хватить газа

ЕС уже проделал немалую работу, чтобы запасов газа хватило до конца зимнего сезона из других источников. Фото: Pixabay

ЕС уже проделал немалую работу, чтобы запасов газа хватило до конца зимнего сезона из других источников. Фото: Pixabay

Зарубежный эксперт оценила, насколько Европа может пострадать от приостановки поставок топлива из России. Напряженные отношения между Евросоюзом и РФ повлекут за собой проблемы с обеспечением стран СПГ, сообщает РИА Новости.

Издание приводит слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Она отметила, что в свете недавних событий в Европе может возникнуть дефицит ресурсов. Зависимость стран от ископаемых видов топлива очень высока.

Урсула дер Ляйен отозвалась о корпорации «Газпром» как о «ненадежном поставщике». По мнению спикера, необходимо принять меры для решения этой проблемы. Чтобы страны Евросоюза не ощутили дефицита газа, нефти и угля, необходимо найти альтернативных поставщиков.

По ее словам, ЕС уже проделал немалую работу, чтобы запасов хватило до конца зимнего сезона из других источников. Это делалось на случай, если российский лидер решит полностью перекрыть поставки газа. Между тем на этой неделе загрузка украинского газотранспортного коридора возросла вдвое.

В этом году конец зимы в европейских странах выдался холодным. Метеорологи прогнозировали на этой неделе снижение температуры воздуха на два градуса относительно прошлой недели. В ночные часы там еще ощущаются заморозки, а ветер не достаточно сильный для стабильной выработки энергии ветряными станциями.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что на Донбассе начинается военная операция. Свое решение глава государства назвал вынужденным, так как он не может допустить появления ядерного оружия у Украины.

Реакция со стороны США и ЕС последовала незамедлительно. Государства сообщили, что санкции против РФ ужесточатся. Также о намерении принять меры против России заявили Япония и Канада.