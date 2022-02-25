В больнице на Литейном проспекте мужчина зарезал пациента

Мужчину, которого подозревают в совершении особо тяжкого преступления в больнице, уже задержали.

Об этом сообщает в пятницу, 25 февраля, ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Все произошло в одной из городских больниц Северной столицы в пятницу, 25 февраля рано утром.

Гражданин ударил ножом мужчину на Литейном проспекте. Ранение оказалось смертельным. Отмечается, что между двумя пациентами случилась ссора, в результате которой один из участников внезапно схватил нож и нанес своему оппоненту удар в область сердца.

Персонал больницы вызвал правоохранителей. По адресу незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии. Мужчину задержали. Пострадавший скончался на месте от полученной травмы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Росгвардия задержала мужчину в Петербурге за совершение особо тяжкого преступления.