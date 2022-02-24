Росгвардия задержала мужчину в Петербурге за совершение особо тяжкого преступления

Мужчина задержали и доставили в полицию. Фото: pexels.com

Мужчина задержали и доставили в полицию. Фото: pexels.com

Мужчина находился в розыске с 2007 года за совершение убийства в Калининском районе Петербурга.

Об этом сообщает в четверг, 24 февраля, ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

В Северной столице 22 февраля, утром, сотрудники Росгвардии и полиции задержали мужчину. Его искали за совершение особо тяжкого преступления.

Оперативникам от системы распознавания лиц поступил сигнал: у одного из дома на улице Воскова находится правонарушитель.

По данному адресу незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии и полицейские. Подозреваемый был задержан у парадной.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что посетитель наркодиспансера размахивал перед врачами пистолетом на улице Славы.