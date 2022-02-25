Россиянам посоветовали не планировать поездки на юг в ближайшую неделю

РЖД-шники пообещали поставить больше машин и вагонов на маршруты из Сочи, Новороссийска, Анапы. Фото: Baltphoto/Виктория Ламзина

РЖД-шники пообещали поставить больше машин и вагонов на маршруты из Сочи, Новороссийска, Анапы. Фото: Baltphoto/Виктория Ламзина

Вчера в южных аэропортах отменены десятки рейсов. Ростуризм посоветовал не летать в эти города до 2 марта.

Накануне были закрыты аэропорты в Анапе, Симферополе и других городах юга страны. Меры приняты из соображений безопасности. Однако это негативно повлияло на туристическую отрасль. Многим людям пришлось изменить планы. Одни туристы не смогли вовремя попасть в курортные города, другие – улететь домой, и им пришлось продлить проживание в отелях, передает РИА «Новости».

Убытки авиакомпаний

24 февраля работа нескольких аэропортов заморожена. Некоторые воздушные суда все же сели на запасных аэродромах. Например, рейсы в Ростов-на-Дону приняты в Саратове. Перевозчикам придется раскошелиться, чтобы компенсировать отмену перелетов.

«Победа» осуществит выплату зря потраченных средств в автоматическом режиме. Utair и S7 пообещали оформить возвраты билетов. «Аэрофлот» намерен сделать перебронирование на более поздние числа. «Ямал», Smartavia, Azur Air, Red Wings также либо перенесут рейсы, либо компенсируют убытки.

Перевозчики ищут выходы, например, Аэрофлот задействует борты с большем количеством сидений, чем было на указанных маршрутах. Приходится видоизменять и протяженность перелетов.

Однако тем, чье время не ждет, приходилось пользоваться такси. Оказалось, заказать машину из Сочи в Москву стоит 120-130 тысяч рублей. Летом за такое путешествие перевозчики брали до 50 тысяч.

Отмечается, что сочинский аэропорт не заморожен, но многие перелеты срываются. РЖД-шники пообещали поставить больше машин и вагонов на маршруты из Сочи, Новороссийска, Анапы. 24 февраля организовано 3600 новых мест, 25 – 5000. Между тем, потребность в билетах из Симферополя возросла в 20 раз.

В РЖД пообещали не допустить роста цен из-за повышения спроса. Минтранс сообщил о создании вывозных ж/д и автобусных маршрутов. Дефицита транспорта нет. Консультацию можно получить по номерам 8 800 511 80 18, 8 800 200 34 11 и 8 499 495-00-09.

В Интуристе рассказали, что у гостей Анапы точно не будет проблем с поездами. А вот для туристов, находящихся в Крыму, придется организовать автобусы за счет компании.

Россиян обещали не бросить

Ростуризм призвал владельцев гостиниц не поднимать цены на проживание для туристов, вынужденных продлить номера. Дорогой «Роза Хутор» заверил, что будут оставлять таких посетителей и брать с них на треть меньше от начальной цены.

Не известно, сбудутся ли планы россиян, намеревавшихся провести на юге три выходных в честь 8 марта. А между тем спрос на летние туры уже упал в два раза. Не спешат туристы и брать путевки за границу. Рынок замер в ожидании новостей, но массовых аннуляций туров пока нет.

Рейсы Anex в Краснодар и Ростов-на-Дону принимают Минводы, а из Белгорода и Воронежа туристов переправляют во Внуково. Прорабатывают новые маршруты в зарубежные страны.