Жители Кудрово могут не ждать появления травмпункта в ближайшее время

Жители Кудрово жалуются на отсутствие травмпункта в городе.

Люди с травмами и гипсами вынуждены добираться до Всеволожска. Травмпункта до постройки местной поликлиники местные жители не увидят.

Сейчас в Кудрово строят полноценную поликлинику, где в том числе будет и круглосуточный травмпункт. Планируется, что медицинское учреждение построят до конца этого года. Пока идет строительство, жители Кудрово вынуждены ездить во Всеволожск.

Как сообщает Peterburg2, в Комитете по здравоохранению рассказали, что кабинет для помощи пациентам не могут открыть, так как медицинские помещения должны пройти соответствующее лицензирование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе отметили, что за минувшую пятницу и выходные в больницу поступило сразу 32 пациента с различными травмами. У большинства повреждения лодыжек и голеней, в том числе переломы. Также еще восемь человек с четверга по воскресенье обратились в травмпункт Красногвардейского района.