Gazeta.SPb провела круглый стол о штрафах в метро Петербурга

Gazeta.SPb провела круглый стол на тему «Поправки в закон об административных правонарушениях в части пользования метрополитеном в Петербурге». Эксперты и комики высмеяли намерения городских властей ввести новые штрафы для босых и голых пассажиров петербургской подземки.

Поправки обсуждали резидент Comedy СПб Светлана Приходько, комик Тимофей Попков, руководитель студии импровизации юмора «I’mpro» Алексей Зорин, депутат муниципального совета Владимирского округа Ксения Лаврова.

Посмотреть круглый стол можно по ссылке.

«Друзья, пока это все законопроекты, их еще не приняли, разбирайтесь в том, что принимают депутаты, следите, пожалуйста. Это важно, потому что многие абсурдные законы принимаются с молчаливого согласия граждан, которые просто не хотят разбираться в законах», – отметил Алексей Зорин

«Как быть, если человек в метро спускался в одежде, а оказался там голым?» — задается вопросом Алексей Зорин.

Напомним, депутаты петербургского ЗакСа в первом чтении приняли проект поправок в закон об административных правонарушениях Петербурга. Согласно проекту поправок в закон, планируется ввести штрафы от 100 до 500 рублей для тех, кто спустился в метро без обуви или без одежды, а также провозит плохо пахнущую ручную кладь. Кроме того, наказывать будут и за «зловонную» одежду. Сейчас нарушением считается только пачкающая одежда.

Ранее сообщалось о том, что Gazeta.SPb 24 февраля в 12:00 в онлайн-режиме проведет круглый стол на тему «Поправки в закон об административных правонарушениях в части пользования метрополитеном в Петербурге». Свежим взглядом эксперты и комики посмотрят на то, что на этот раз предложили наши парламентарии, а также каковы шансы петербуржцев не получить штраф, ездя на метро.