В центре Петербурга могут снести 17 исторических зданий ради строительства ВСМ

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) представил на общественное обсуждение вопрос о сносе 17 исторических зданий в центре города ради строительства железнодорожного терминала ВСМ Москва — Петербург и развязки Большого Смоленского моста.

Ради проекта предлагается снести 8 исторических зданий на проспекте Обуховской обороны и 9 объектов наследия в районе площади Восстания. Кроме того, возле Московского вокзала планируется частично снести ещё 12 зданий.

Отзывы петербуржцев будут приниматься до 28 февраля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что старинные склады Северного страхового общества в Петербурге могут уничтожить в случае, если будет утвержден проект вокзала для высокоскоростной магистрали на Москву. Склады Кокоревых, которые располагаются на территории между Лиговским проспектом и железнодорожными путями, могут снести ради постройки вокзала для ВСМ «Петербург-Москва».