ВТБ заявил, что санкции никак не отразятся на клиентах

Банк ВТБ заявил, что санкции никак не отразятся на счетах и вкладах клиентов, в том числе в долларах и евро. Об этом сообщает в пресс-служба кредитной организации.

В пресс-службе кредитной организации отметили, что все счета по-прежнему активны, а средства, размещенные в ВТБ, доступны как в отделениях, так и дистанционных каналах. Их по-прежнему можно использовать в полном объеме, для них также доступно проведение всех операций на территории РФ.

Отмечается, что все карты также продолжают свою работу. Ограничения касаются карт за границей. Клиентам банка, которые сейчас находятся за пределами Российской Федерации, лучше всего снять с карт наличные.

Под санкции попали российские банки, в том числе «Сбербанк», «Открытие», Совкомбанк, Новикомбанк и ВТБ.

Напомним, президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе.

21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин посчитал вступление Украины в НАТО угрозой для России. Такое заявление было сделано во время обращения президента Российской Федерации к россиянам и соотечественникам на Украине.