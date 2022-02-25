В доме на улице Хошимина загорелся балкон

В доме на улице Хошимина загорелся балкон
На месте работают пожарные. Фото: Baltphoto

Вечером 25 февраля в Выборгском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 17:25 мск.

На улице Хошимина, дом 6, корпус 1, в однокомнатной квартире, на балконе площадью 6 квадратных метров горела обстановка на площади 3 квадратных метра.

Справиться с огнем удалось в 17:52 мск.

Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти пьяный угонщик свистнул иномарку 86-летнего пенсионера. Полиция начала разбираться и выяснила, что машину недавно угнали из деревни Пахомовка.

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