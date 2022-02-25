Россия откроет авиасообщение с Китаем и Индонезией в марте

Авиасообщение с Китаем и Индонезией из России возобновляется с 14 марта. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.
Перелеты по указанным направлениям будут осуществляться три раза в неделю в каждую страну. Решение открыть авиасообщение было принято с учетом эпидемиологической обстановки в странах.
Помимо этого, с 14 марта увеличивается количество авиарейсов еще в 16 стран. Среди них Мальдивы, Монголия, Армения, Азербайджан, Казахстан и другие.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что авиакомпания «Россия» объявила об отмене всех собственных рейсов. Причиной стала обостренная ситуация на Украине и решение Росавиации. Пассажирам отмененных рейсов просят не прибывать в аэропорт и следить за информацией об изменениях в расписании на сайте авиакомпании. Россиянам также предложен вынужденный возврат средств и возможность перебронирования билетов.