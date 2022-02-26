ЕС объявил запрет россиянам размещать в банках более ста тысяч евро

Евросоюз запрещает принимать любые депозиты от российских граждан, проживающих в РФ, на сумму свыше 100 тысяч евро. Об этом сообщается в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.

Это не относится к гражданам ЕС, а также к тем, кто имеет разрешение на временное или постоянное проживание в Евросоюзе.

Кроме того, Брюссель ввел запрет на продажу ценных бумаг в евро. Европейским депозитариям нельзя оказывать российским гражданам и организациям услуги по продаже ценных бумаг, выпущенных после 12 апреля.

Напомним, президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе.

21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин посчитал вступление Украины в НАТО угрозой для России. Такое заявление было сделано во время обращения президента Российской Федерации к россиянам и соотечественникам на Украине.