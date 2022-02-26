Город спит: утренние пробки в Петербурге составили один балл

На дорогах Петербурга утром в субботу, 26 февраля, наблюдаются пробки в 1 балл.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», дорожная ситуация в Северной столице останется неизменной как минимум до 14 часов — к этому моменту пробки вырастут до 4 баллов. Сейчас небольшие пробки собрались на набережных Обводного канала и реки Фонтанки, Садовой улице, Лиговском, Литейном и Невском проспектах.

В «красный» окрашиваетсяперекресток на площади Восстания у Московского вокзала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на набережной Карповки до середины лета ограничат движение транспорта. Вплоть до 14 июля следующего года рабочие будут поэтапно закрывать движение по участку набережной от улицы Всеволода Вишневского до Петропавловской улицы.