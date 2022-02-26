В подъезде на Композиторов пенсионер выстрелил из пистолета в дебошира

Сотрудниками полиции задержали дебошира на улице Композиторов в Петербурге.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу и региону, 25 февраля 2022 года около 17 часов в полицию поступило сообщение о том, что на лестничной площадке дома 5 по улице Композиторов произошла драка.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. В итоге был задержан 33-летний неработающий мужчины, который громко кричал и бил руками в дверь одной из квартир. Из соседней квартиры вышел 59-летний пенсионер и сделал хулигану замечание, однако на буянившего это не подействовало, он достал из кармана нож и сказал соседу, что что убьет его. Пенсионер достал свой травматический пистолет, на который имеет разрешение и произвел выстрел в живот дебоширу.

Хулиган доставлен в отдел полиции, в отношении него составлен административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рецидивист ограбил цветочный магазин на проспекте Просвещения. Грабитель напал на цветочный магазин на проспекте Просвещения накануне утром.