Италия из-за санкций против России потеряла почти 25 млрд евро с 2014 года

Италия из-за санкций против России потеряла почти 25 млрд евро с 2014 года
Самые большие убытки понесла Италия, экспорт которой снизился на 28,5%. Фото: pixabay

Убытки Италии из-за санкций против России, введенных с 2014 года, составили 24,7 миллиарда евро.

Как сообщили в ассоциации предпринимателей Италии Confartigianato, антироссийские санкции, действующие с 2014 года, привели к тому, что европейский экспорт в Россию сократился более чем на 22%. Об этом сообщает ТАСС.

Самые большие убытки понесла Италия, экспорт которой снизился на 28,5%. За восемь лет Италия потеряла на российском рынке 24,7 миллиарда евро, в среднем около трех миллиардов евро в год. Больше всего пострадали сфера моды и автопроизводство.

В ассоциации также заявили, что новые санкции из-за событий на Украине окажут еще более серьезное влияние на бизнес в Италии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Медведев заявил, что санкции против России не остановят военную операцию на Украине.

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