В Ленобласти нашли труп уже второго топ-менеджера «Газпрома»

Всего за месяц в Ленинградской области обнаружены два тела топ-менеджеров «Газпрома».

Об этом сообщает 78.ru в субботу, 26 февраля.

Стражи порядка выяснят делали смерти 61-летнего мужчины.

Все случилось в поселке Ленинское Выборгского района 47-ого региона. За месяц- это уже второй труп. Скончался опять топ-менеджер «Газпрома».

Мужчина, чье тело было обнаружено, был руководителем службы корпоративной безопасности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчинском районе Ленинградской области на полу в кухне был найден труп мужчины. Гражданин получил нож в спину от своего собутыльника. Вскоре «по горячим» следам был задержан подозреваемый. Им оказался 46-летний мужчина, зарегистрированный в Карелии.