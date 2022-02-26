В Ленобласти нашли труп уже второго топ-менеджера «Газпрома»

В Ленобласти нашли труп уже второго топ-менеджера &#171;Газпрома&#187;
Мужчину нашли мертвым. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Всего за месяц в Ленинградской области обнаружены два тела топ-менеджеров «Газпрома».

Об этом сообщает 78.ru в субботу, 26 февраля.

Стражи порядка выяснят делали смерти 61-летнего мужчины.

Все случилось в поселке Ленинское Выборгского района 47-ого региона. За месяц- это уже второй труп. Скончался опять топ-менеджер «Газпрома».

Мужчина, чье тело было обнаружено, был руководителем службы корпоративной безопасности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчинском районе Ленинградской области на полу в кухне был найден труп мужчины. Гражданин получил нож в спину от своего собутыльника. Вскоре «по горячим» следам был задержан подозреваемый. Им оказался 46-летний мужчина, зарегистрированный в Карелии.

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