РБК: платежная система Mastercard исключила подсанкционные банки из системы

РБК: платежная система Mastercard исключила подсанкционные банки из системы
Mastercard уведомила банки, попавшие под санкции, об отключении от системы с 26 февраля . Фото: https://pixabay.com

Платежная система Mastercard вводит ограничения для своих карт, которые были выпущены попавшими под санкции Совкомбанком, Промсвязьбанком, Новикомбанком, «Открытием» и ВТБ.

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники в платежной системе. Отмечается, что карты данных банков прекратят работать за границей. Также с помощью этих карточек невозможно будет провести платеж в зарубежных интернет-магазинах.

Вышеперечисленным банкам были отправлены уведомления о приостановке их участия в системе.

Отмечается, что на территории России данные карты продолжат работать в штатном режиме, потому что обработкой всех операций по ним в стране занимается федеральная система.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Сбер, ВТБ, Альфа-Банк и «Открытие» сообщили об отсутствии ограничений на снятие наличных.

mastercard банки деньги санкции


 

Новости партнеров
В Кремле прокомментировали заявление Эрдогана по поводу признания Россией независимости ДНР и ЛНР
В Кремле прокомментировали заявление Эрдогана по поводу признания Россией независимости ДНР и ЛНР
Кофе без сахара назвали лучшим напитком для замедления старения
Кофе без сахара назвали лучшим напитком для замедления старения
Валиеву наградили колье с сердцами взамен олимпийской медали
Валиеву наградили колье с сердцами взамен олимпийской медали
Путин уверен, что солдаты исполнят свой долг перед страной
Путин уверен, что солдаты исполнят свой долг перед страной
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
РБК: платежная система Mastercard исключила подсанкционные банки из системы
С 27 февраля россияне получат по 7 тыс. рублей
В Пулково отменены и задержаны 25 рейсов
С 1 марта россиянам станет сложнее получить разрешение на ношение оружия
Дамбу, перекрывавшую воду для Крыма, взорвали
Кусок лепнины едва не прибил женщин на улице Бабушкина
В Ленобласти нашли труп уже второго топ-менеджера «Газпрома»
Мужчина сорвался с высоты и разбился на заводе металлоконструкций на Караваевской