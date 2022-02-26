РБК: платежная система Mastercard исключила подсанкционные банки из системы

Mastercard уведомила банки, попавшие под санкции, об отключении от системы с 26 февраля . Фото: https://pixabay.com

Mastercard уведомила банки, попавшие под санкции, об отключении от системы с 26 февраля . Фото: https://pixabay.com

Платежная система Mastercard вводит ограничения для своих карт, которые были выпущены попавшими под санкции Совкомбанком, Промсвязьбанком, Новикомбанком, «Открытием» и ВТБ.

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники в платежной системе. Отмечается, что карты данных банков прекратят работать за границей. Также с помощью этих карточек невозможно будет провести платеж в зарубежных интернет-магазинах.

Вышеперечисленным банкам были отправлены уведомления о приостановке их участия в системе.

Отмечается, что на территории России данные карты продолжат работать в штатном режиме, потому что обработкой всех операций по ним в стране занимается федеральная система.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Сбер, ВТБ, Альфа-Банк и «Открытие» сообщили об отсутствии ограничений на снятие наличных.