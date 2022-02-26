Доктор Мясников советует россиянам отказаться от принятых в СССР принципов питания

Российский врач и популярный телеведущий Александр Мясников рассказал жителям страны, что принятые в СССР принципы питания не так уж и полезны. Кроме того, доктор порекомендовал и вовсе отказаться от некоторых привычек.

Об этом специалист рассказал в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

По словам Мясникова, советские принципы питания могут быть просто опасны для здоровья современного россиянина.

Например, это касается овсяной каши. Никто не спорит, что при употреблении этого блюда по утрам организм человека насыщается растительным белком и клетчаткой. Такую кашу врачи-кардиологи советуют есть сердечникам. Однако кашку возможно легко попортить маслом. Будет еще хуже, если добавить в нее маргарин. Это может сказаться на работе сердца и лишнем весе.

Всем известно, что в советской кулинарии обед начинался исключительно с супа. По словам доктора, жидкий супчик подготавливает пищеварительный тракт человека к приёму второго блюда. Вырабатываемый сок помогает быстрее усваиваться твердой пище.

Мясников рассказал, что, например, японцы перед тем как сесть за стол, пьют теплую воду. Она оказывает такой же эффект, что и суп. При этом минус супа в том, что в нем содержится вредная соль. Если есть возможность, то лучше готовить бульон несоленым и постным.

На этом недостатки советского питания не заканчиваются. Не самой лучшей привычкой эксперт назвал употребление хлеба во время всех приемов пищи. Мясников объяснил, что в хлебобулочных изделиях содержится большое количество калорий и соли. Помимо прочего у хлеба высокий гликемический индекс. Это может привести к ожирению.

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