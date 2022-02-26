В Ленобласти двое взрослых мужчин организовали нарколабораторию

С места происшествия изъяли запрещенное вещество массой 43,4 грамма, химические реактивы, лабораторную посуду, а также оборудование. Наркотики производили, чтобы затем сбыть их.

Правоохранительные органы задержали двоих мужчин в возрасте 41 и 36 лет. Их подозревают по статье «Незаконное производство или сбыт наркотических средств». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Все произошло 25 февраля, в 4:30 в деревне Борисово Приозерского района Ленинградской области. Правоохранители задержали мужчин, которые по месту жительства организовали лабораторию с целью производства психотропного вещества амфетамин, для последующего сбыта.

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