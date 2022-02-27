В Ленобласти коронавирусом заразилось еще 1 383 человека

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 1 383 случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 168 669 случай ковида. При этом выздоровели 117 567 пациентов, в том числе 654 за последние сутки. Кроме того, стало известно о семи летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее число жертв коронавируса в 47 регионе достигло 3 312.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Свердловская область, где коронавирус подхватили еще 4 616 человек. Третье место у Самарской области — 4 211 новых ковид-пациентов. В Москве 3 050 новых случаев.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в мире коронавирус подхватили более 434 млн человек.